Gesualdo conferisce la Cittadinanza Onoraria a Francesca Albanese

Sabato 26 luglio 2025 il borgo irpino di Gesualdo ha vissuto una giornata intensa e carica di significato, accogliendo Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, in due momenti distinti ma profondamente legati dal filo conduttore dell’impegno per la giustizia e la dignità dei popoli.

Nel pomeriggio, presso lo storico Palazzo Pisapia, si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale durante la quale il Sindaco Domenico Forgione e l’Amministrazione comunale hanno conferito a Francesca Albanese la Cittadinanza Onoraria. Un riconoscimento sentito, attribuito per il suo costante lavoro a livello internazionale nella tutela dei diritti umani, in particolare per la popolazione palestinese.

Il gesto si inserisce in un più ampio percorso politico e simbolico intrapreso dal Comune: lo scorso aprile, infatti, Gesualdo ha approvato una delibera ufficiale di riconoscimento dello Stato di Palestina, manifestando solidarietà e vicinanza a un popolo da troppo tempo privato di diritti fondamentali. Un atto in linea con i valori di pace, solidarietà e giustizia che ispirano l’azione amministrativa.

In serata, l’attenzione si è spostata in Piazza Neviera, dove si è svolta la partecipata presentazione del libro Quando il mondo dorme, opera della stessa Albanese. L’evento, moderato da Rosanna Maryam Sirignano, ha visto un’intensa introduzione del Prof. Giuseppe Mastrominico, seguita dalle coinvolgenti letture dell’attore Massimiliano Foà.

Durante il suo intervento, Francesca Albanese ha offerto al pubblico uno sguardo lucido e appassionato sulla situazione nei territori palestinesi occupati, mettendo in luce le violazioni dei diritti umani e l’urgenza di una mobilitazione internazionale fondata sul diritto e sulla responsabilità collettiva.