Walter Giordano: “No ad ambiguità. Mio impegno solo col Centrosinistra”

Si riporta la nota di Walter Giordano:

Per mia esigenza di chiarezza e trasparenza, ritengo opportuno intervenire per evitare interpretazioni che continuo a leggere sugli organi di stampa ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. Il mio impegno nella prossima tornata delle amministrative potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta dell’area del centro-sinistra. Al di fuori di questo perimetro non esistono assolutamente alternative. Su questo non c’è mai stata incertezza né ambiguità.

Credo nel confronto e nel dialogo, ma il confronto non è ambiguità. Parlare con tutti, ascoltare opinioni diverse e misurarsi con punti di vista differenti non significa cambiare posizione né assumere impegni diversi da quelli dichiarati. La mia linea è chiara e resta coerente. Preciso che qualora maturassero le condizioni per un mio impegno, il confronto sarà esclusivamente sui contenuti, sulle idee e sulle proposte per la città. Non sulle persone. Non sugli attacchi personali. La politica, per quanto mi riguarda, deve muoversi nel rispetto delle regole. Continuerò ad agire con responsabilità, coerenza e rispetto, nell’interesse di Avellino.