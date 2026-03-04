Lauro, riapre l’attivita’ nel mirino del raid incendiario: grazie alla Polizia salvo il nostro negozio

LAURO- “Un poco di preoccupazione c’e’ ma siamo stati fortunati perché la Polizia è arrivata in tempo e ha salvato il nostro negozio da un danno che poteva essere piu’ grave”. Il negozio di detersivi di Via Vittime di Bologna finito nella serata di ieri nel mirino di un raid incendiario porta ancora i segni del tentativo di incendio ma oggi e’ regolarmente aperto e Maria, che nel Vallo di Lauro vive da anni, ci ha spiegato che “andremo avanti, anche se non possiamo vivere tranquilli, perché non lo so perché questi dispiaceri che si fanno e dove portano. Noi abbiamo riaperto e andiamo avanti perché lavoriamo onestamente e si vedrà quello che succederà”. Le indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi continuano. Al momento la pista che sarebbe esclusa (anche se gli accertamenti sono in corso) dagli inquirenti e’ quella legata ad un’azione del racket. La Polizia ha acquisito le immagini della videosorveglianza comunale, che avrebbero confermato che si tratta di un’azione dolosa, messa a segno da due soggetti con volto travisato, giunti sul posto dalla strada laterale al negozio, quella che conduce alle frazioni di Migliano e Pignano.