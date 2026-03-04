Biglietti in vendita per Avellino–Padova

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 15:00, la prevendita dei biglietti per la gara contro il Calcio Padova, in programma sabato 7 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Partenio–Adriano Lombardi. La partita è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B.

Prezzi dei biglietti

La Curva Sud non sarà disponibile per la vendita. Questi invece i prezzi per gli altri settori:

Tribuna Terminio

Adulti: 25 euro

Ridotto: 20 euro

Ridotto Under 14 (nati dal 1° gennaio 2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale

Adulti: 32 euro

Ridotto: 27 euro

Ridotto Under 14 (nati dal 1° gennaio 2011): 22 euro

I biglietti ridotti sono riservati a Over 65 (nati prima del 31 dicembre 1960), ragazzi nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010 e donne.

Per quanto riguarda i più piccoli, i bambini nati dal 2020 in poi potranno accedere gratuitamente allo stadio se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto.

Modalità di acquisto

I tagliandi potranno essere acquistati:

online sui siti boxol.it e go2.it

presso la biglietteria dello stadio

nei punti vendita del circuito nazionale Go2

Ogni persona potrà acquistare un massimo di quattro biglietti. Il club precisa inoltre che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Orari della biglietteria

La biglietteria dello stadio seguirà i seguenti orari:

Mercoledì 4 marzo: dalle 15:00 alle 19:00

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Sabato 7 marzo (giorno della gara): dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 fino all’inizio della partita

I cancelli dello stadio apriranno alle ore 18:00; la società invita i tifosi a presentarsi con anticipo ai varchi per agevolare le operazioni di controllo e garantire un regolare afflusso del pubblico.

Il programma degli allenamenti

In vista della sfida contro il Padova, la squadra biancoverde seguirà il seguente programma di allenamenti:

Mercoledì 4 marzo: allenamento pomeridiano alle 16:00 (porte chiuse)

Giovedì 5 marzo: allenamento mattutino alle 11:00 (porte chiuse)

Venerdì 6 marzo: allenamento mattutino alle 11:00 (porte chiuse)

L’Avellino si prepara dunque a una sfida importante davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella corsa salvezza.