Volturara, restituita la salma di Alessandro: oggi i funerali e il lutto cittadino

Restituita ai familiari la salma, dopo l’autopsia, di Alessandro Marino, il 45enne di Volturara Irpina che ha perso la vita a seguito dell’impatto contro una ringhiera mentre stava percorrendo con la sua moto una strada di campagna.

Questo pomeriggio alle 15,00 si terranno i funerali.

Il sindaco di Volturara, Marino Sarno, ha proclamato per oggi, 23 agosto, il lutto cittadino. Le bandiere degli uffici pubblici resteranno a mezz’asta ed in concomitanza con l’inizio dei funerali sarà osservato un minuto di silenzio da parte dei cittadini e delle associazioni presenti sul territorio. L’amministrazione comunale, quale forma di rispetto per la scomparsa di uno stimato concittadino, aveva già sospeso le manifestazioni estive in programma per i due giorni successivi, rinviandole a data da destinarsi. Grande dolore in tutta la comunità che si è stretta intorno ai familiari.

Ancora non si conoscono i risultati dell’esame autoptico disposto dalla Procura. Un fascicolo è stato aperto ed indagano i carabinieri per chiarire esattamente cosa è successo al 45enne trovato già cadavere, sabato sera, accanto alla ringhiera contro cui ha impattato. Si cerca di capire se nel tragico incidente vi siano coinvolti altri mezzi e persone e quindi se vi possa essere la responsabilità di terzi.