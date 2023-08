I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 05’30 di oggi, 23 agosto, sono intervenuti in via Ponte Primo nel popoloso quartiere di Valle ad Avellino, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni, danni si sono registrati alla facciata e agli infissi dell’edificio limitrofo. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile per i rilievi di propria competenza.