Volturara Irpina festeggia i 105 anni della signora Angela Meo

“Un augurio speciale ad Angela Meo di Volturara Irpina che oggi compie l’incredibile traguardo dei 105 anni! La sua è una vita interamente dedicata alla natura e alla civiltà contadina. Non un giorno sprecato, ma un secolo di onesto lavoro nei campi, respirando l’aria salubre della Valle del Dragone. E la parte più incredibile? Nonna Angela non va in pensione! Ancora oggi, con i suoi 105 anni, aiuta la famiglia nella lavorazione dei pregiati Fagioli Quarantini, tramandando i segreti di una tradizione secolare. Un vero e proprio elisir di lunga vita, fatto di sobrietà, alimentazione genuina e tanto amore per la terra. Auguriamo ad Angela Meo ancora tanta salute e felicità!”. Così il sindaco di Volturara Irpina, a nome di tutta l’amministrazione comunale, Marino Sarno.