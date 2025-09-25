A Tuoro di Roccabascerana il libro sulla Resistenza del carabiniere Giuseppe Covino

La memoria della Resistenza torna protagonista a Tuoro di Roccabascerana con un evento di forte valore storico e civile. Sabato 27 settembre alle ore 17, presso la Sala teatrale “Cav. G. Albrizio”, sarà presentato il libro “La resistenza di un carabiniere. La storia di Giuseppe Covino” scritto da Antonio Vassallo e Dolores Morra, arricchito da un fumetto realizzato da Ferdinando Silvestri.

L’iniziativa, promossa dalla Libera Associazione San Nicola in collaborazione con l’A.N.P.I. Valle Caudina, si inserisce nel ciclo di appuntamenti “Storie di Resistenza”, dedicato a ricordare figure ed episodi spesso poco noti ma fondamentali.

All’incontro interverranno il cavaliere A. Covino, presidente dell’associazione promotrice, il sindaco di Roccabascerana R. Del Grosso, oltre agli autori D. Morra, F. Silvestri e A. Vassallo.

La vicenda di Giuseppe Covino, carabiniere che con coraggio e determinazione partecipò alla Resistenza, rappresenta un tassello importante della memoria collettiva, un esempio di sacrificio e di fedeltà ai valori democratici. La pubblicazione si propone di restituire dignità e visibilità alla sua storia, contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità locale e le radici della libertà repubblicana.