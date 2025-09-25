Ariano Irpino, il Comune approva l’esposizione della bandiera palestinese su Palazzo di Città

Approvata in Consiglio Comunale ad Ariano Irpino la Mozione “Esposizione della Bandiera Palestinese e della Pace sulla facciata del Palazzo di Città”. Durante il Consiglio Comunale del 23 settembre 2025 è stata approvata la mozione “Esposizione della Bandiera Palestinese e della Pace sulla facciata del Palazzo di Città”, una iniziativa fortemente voluta dalla maggioranza di governo e votata all’unanimità da tutto il Consiglio.

“L’esposizione sul balcone del Palazzo Comunale della bandiera Palestinese e della Pace deve essere considerarsi non solo come un semplice atto dal valore simbolico, bensì come stimolo al raggiungimento concreto di un accordo di Pace duraturo e al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo italiano. Tale iniziativa ha il fine di sottolineare l’adesione di questa amministrazione al valore imprescindibile della Pace universale e, altresì, porre l’attenzione sul tema del conflitto israelopalestinese, contribuendo a creare le condizioni per porre fine alle sofferenze della popolazione civile che conta migliaia di vittime innocenti che continuano a morire sotto i bombardamenti, durante i quali sono state distrutte e/o danneggiate gravemente infrastrutture idriche, igienico-sanitarie e ospedali con una situazione umanitaria ormai al collasso”.