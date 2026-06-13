Volturara Irpina, il compleanno “biancoverde” della piccola Teresa e la sorpresa di D’Agostino

Un compleanno speciale a Volturara Irpina, quello della giovanissima tifosa dei lupi Teresa la quale, nella giornata di ieri 12 giugno 2026, ha compiuto 8 anni: un compleanno che si è trasformato in una festa all’insegna della passione biancoverde e dell’amore per lo sport. A rendere la giornata ancor più emozionante è stata la presenza del Presidente dell’US Avellino 1912, Angelo Antonio D’Agostino, il quale ha voluto rivolgere alla piccola festeggiata un augurio speciale partecipando, di persona, alle gioiose celebrazioni.

La madre di Teresa, Ramona Picardi, ha espresso un sentito ringraziamento al sindaco Marino Sarno, sottolineando come sia stato proprio il primo cittadino a rendere possibile questa sorpresa tanto attesa e profondamente apprezzata.