Anna D’Aliasi vicesindaca: competenza amministrativa, impegno politico e attenzione all’ambiente

Con la nomina a vicesindaca, Anna D’Aliasi si afferma come una delle figure di maggiore rilievo del nuovo esecutivo cittadino guidato da Nello Pizza. Per la seconda candidatura consecutiva è risultata la donna più votata del Movimento 5 Stelle, confermando un forte radicamento sul territorio e un consenso costruito attraverso l’attività politica e professionale.

La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento per il Movimento 5 Stelle, che torna a ricoprire un ruolo di primo piano nell’amministrazione comunale all’interno della coalizione di governo. Un risultato che valorizza anche l’attenzione che il M5S ha sempre riservato alla rappresentanza femminile nelle istituzioni e alle cosiddette quote rosa, promuovendo la presenza delle donne nei luoghi decisionali della politica.

Anna D’Aliasi porta in amministrazione un profilo caratterizzato da una solida preparazione accademica e da una significativa esperienza nella Pubblica Amministrazione. Dopo la Laurea Triennale in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi dedicata al rapporto tra associazioni e migranti a Napoli, ha completato il proprio percorso con la Laurea Magistrale in Politiche Sociali e del Territorio, approfondendo le tematiche del welfare e della tutela dei minori attraverso uno studio sulle politiche migratorie.

Sul piano professionale ha maturato una lunga esperienza all’interno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ricoprendo il ruolo di Funzionario delle Elevate Qualificazioni presso l’Istituto Comprensivo “Don Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno. In questa funzione ha gestito attività complesse legate ai bilanci pubblici, alla programmazione economica, alla rendicontazione dei fondi europei e del PNRR, oltre al coordinamento del personale amministrativo e alle relazioni con enti e istituzioni.

Le competenze sviluppate nel campo della gestione finanziaria e amministrativa l’hanno portata successivamente a svolgere anche attività di tutoraggio e formazione specialistica per funzionari delle Elevate Qualificazioni presso l’Istituto Comprensivo di Acquasparta, in provincia di Terni.

Nel nuovo assetto di governo cittadino, ad Anna D’Aliasi sono state affidate deleghe particolarmente strategiche: Politiche Ambientali, Energetiche e Transizione Ecologica. Temi che da sempre rappresentano uno dei pilastri programmatici del Movimento 5 Stelle e che richiedono una forte capacità di programmazione, gestione delle risorse e visione di lungo periodo.

Proprio su questi ambiti si svilupperà una stretta sinergia istituzionale con l’Assessorato regionale all’Ambiente della Campania, guidato da Claudia Pecoraro, anch’essa esponente del Movimento 5 Stelle. Un collegamento che potrà favorire il coordinamento tra livello comunale e regionale sulle politiche ambientali, energetiche e di sostenibilità, in una fase in cui la transizione ecologica rappresenta una delle principali sfide per i territori.