22° Campionato Italiano Triathlon Olimpico, è l’ing. Petracca a rappresentare i Vigili del Fuoco di Avellino

Oggi sabato 13 giugno 2026, nella splendida cornice di Bardolino, sulle rive del Lago di Garda, si svolgerà il 22° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Triathlon Olimpico, inserito nell’ambito dell’International Triathlon Bardolino 2026, una delle manifestazioni più prestigiose del panorama nazionale dedicata agli sport multidisciplinari.

Per la prima volta dalla sua istituzione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino sarà rappresentato nella competizione dal DCS ing. Nicola Petracca, che gareggerà nella categoria M3, portando i colori del Comando irpino in una disciplina che richiede elevate capacità fisiche, determinazione e spirito di sacrificio.

La gara prenderà il via alle ore 12.00 e si articolerà in tre impegnative frazioni: 1.500 metri di nuoto nelle acque del Lago di Garda, lungo un percorso delimitato da boe; 40 chilometri di ciclismo su un circuito con partenza e arrivo a Bardolino; infine 10 chilometri di corsa su strada nel centro cittadino, da percorrere in due giri.

L’evento vedrà confrontarsi atleti provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia, in un contesto che valorizza non solo la preparazione sportiva, ma anche i valori di disciplina, resilienza e sana competizione che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nei mesi precedenti alla manifestazione, l’ing. Petracca ha svolto un intenso programma di preparazione atletica presso il Country Sport di Avellino, avvalendosi della professionalità dell’istruttrice Pamela D’Argenio per la disciplina del nuoto e dell’istruttrice Rosalia Marrazzo per la preparazione ciclistica.

Il Comando Provinciale esprime un sentito ringraziamento alle due istruttrici e alla società Country Sport, che ha confermato ancora una volta la propria disponibilità e vicinanza al personale dei Vigili del Fuoco di Avellino, contribuendo in maniera significativa alla preparazione dell’atleta. Al termine della competizione si terrà la cerimonia di premiazione del Campionato Italiano VV.F., che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Il Comandante Provinciale e tutto il personale del Comando di Avellino rivolgono all’ing. Nicola Petracca i migliori auguri per questa importante esperienza sportiva, con l’auspicio che possa distinguersi in una delle discipline più affascinanti e impegnative del panorama sportivo, conseguendo un risultato all’altezza dell’impegno e della passione profusi nella preparazione.