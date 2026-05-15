Volturara Irpina celebra i 102 anni di Immacolata

Una mattinata di festa e di grande emozione quella vissuta oggi, 15 maggio 2026, alla RSA “Villa Clementina”, dove la comunità ha celebrato i 102 anni di Immacolata, storica cittadina volturarese.
La signora Immacolata, circondata dall’affetto dei familiari, dalla professionalità degli operatori della struttura e dalla presenza dell’Amministrazione comunale di Volturara Irpina, nella persona del Sindaco Marino Sarno, ha spento le candeline raggiungendo un traguardo straordinario, accolto con gioia da tutta la comunità.