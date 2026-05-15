Gazebo del Movimento Cinque Stelle : rapporto con i cittadini e’ guardarsi negli occhi

AVELLINO- “Per noi il rapporto con i cittadini e’ guardarsi negli occhi, spiegando quello che vogliamo fare, facendo conoscere la nostra storia personale che si mette a servizio di un progetto più ampio”. E” così che Tiziana Guidi, candidata nelle liste del Movimento Cinque Stelle di Avellino in corsa per le comunali, ha spiegato a nome di tutti l’iniziativa organizzata questo pomeriggio lungo il Corso di Avellino. Un gazebo e la tradizionale distribuzione di volantini e fac simile, che ha visto impegnati candidati e candidate del Movimento in dialogo con i cittadini che hanno scelto il Corso per il venerdì pomeriggio. A dare sostegno alla “squadra” messa in campo al fianco di Nello Pizza c’erano anche Sara Spiniello per il gruppo territoriale di Avellino, Maura Sarno, coordinatrice provinciale e il vicepresidente nazionale del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa, che si e’ intrattenuto per ore a discutere con candidati e cittadini sull’appuntamento elettorale e sulla lista che il Movimento ha messo in campo.