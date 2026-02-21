Volturara irpina, approvato il PUC: è la prima volta nella storia del Comune irpino

Con Delibera di Giunta n. 101 del 27 dicembre 2025, il Comune di Volturara Irpina ha adottato il proprio Piano Urbanistico Comunale. Si conclude così un iter storico per la comunità: per la prima volta Volturara Irpina disporrà di uno strumento urbanistico generale moderno e aggiornato che va a sostituire il Piano di Fabbricazione vigente. Un risultato frutto del lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e i professionisti incaricati, coordinati dal Prof. Pasquale Miano.

In coerenza con il Piano Territoriale Regionale della Campania e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, il PUC si propone di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico, migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile, tutelare le risorse storico-culturali e naturali presenti sul territorio e disciplinare i sistemi di mobilità e favorire nuove opportunità per famiglie e imprese.

A seguito dell’adozione, il PUC sarà depositato presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio Tecnico, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Dalla data di pubblicazione sul BURC decorreranno 60 giorni entro i quali chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni. Entro i successivi 90 giorni dalla pubblicazione, la Giunta Comunale esaminerà e valuterà le osservazioni pervenute, nell’ottica di un confronto costruttivo sul futuro della comunità.

L’Amministrazione Comunale comunica che sarà organizzato un incontro pubblico per illustrare i contenuti del Piano alla cittadinanza e fornire tutti i chiarimenti necessari. La data e le modalità dell’incontro saranno comunicate nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali del Comune.

Dal Comune rendono noto, infine, che, a partire dalla data di adozione, entrano in vigore le misure di salvaguardia. I cittadini e i professionisti interessati sono invitati a prenderne visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

“L’adozione del Piano Urbanistico Comunale – sottolinea il Primo Cittadino – rappresenta uno dei risultati più significativi che questa Amministrazione potesse consegnare alla comunità di Volturara Irpina. Per la prima volta nella storia del nostro Comune, disponiamo di uno strumento di pianificazione moderno, completo e all’altezza delle sfide del futuro. Un traguardo atteso da decenni, che segna una svolta concreta nel modo in cui governiamo e valorizziamo il nostro territorio”.

“Il PUC non è un semplice atto burocratico – aggiunge Sarno – è la visione che abbiamo del domani di Volturara Irpina. Una visione che mette al centro la tutela del nostro straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico, la qualità della vita dei nostri cittadini e la creazione di nuove opportunità per le famiglie e le imprese che scelgono di vivere e investire qui. Ringrazio l’Ufficio tecnico comunale, il prof. Pasquale Miano e tutti coloro che hanno contribuito con professionalità e dedizione a questo percorso. Ora invitiamo la città a partecipare: le osservazioni dei cittadini saranno per noi un contributo prezioso”.