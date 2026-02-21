Cordoglio e dolore per Domenico, il sindaco: proclameremo il lutto cittadino

TAURANO- “Questo è il momento del dolore e del silenzio. Mi faccio portavoce dell’abraccio corale che la mia amministrazione e l’intera comunita’ rivolgono alla famiglia del piccolo Domenico. Taurano e’ vicina a loro in questo momento triste”. Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio, in accordo con i familiari del piccolo Domenico, deceduto alle 9e 20 di questa mattina al Monaldi, ha annullato la fiaccolata di olidarieta’ prevista per questo pomeriggio nel comune del Vallo di Lauro, il paese di origine di Antonio Caliendo, che tutti in paese conoscono come Alfonso e Patrizia Mercolino. Nel giorno dei funerali del bimbo a Taurano sarà proclamato il lutto cittadino. Ho raggiunto i genitori del bambino in Ospedale, dandogli tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà”. Il sindaco ha ribadito che se la famiglia vorrà, l’amministrazione comunale sarà a disposizione”. Nella comunità del Vallo di Lauro è il giorno del dolore, quello che coinvolge tutta l’Italia. Si attende che dopo gli esami medico legali ci sia l’ultimo saluto al piccolo Domenico. Questa sera ci sarà una messa nel Convento di San Giovanni Del Palco in suffragio dell’anima del piccolo Domenico.