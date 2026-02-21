Travolto da un albero sul posto di lavoro: operaio perde la vita a Calabritto

Calabritto – Nel corso della mattinata i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Senerchia, sono intervenuti in agro di quel comune dove, un operaio regolare, per cause corso di accertamento, ha perso la vita, poiché sarebbe stato travolto da un albero di alto fusto durante l’attività lavorativa.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.