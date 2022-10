Volturara, decesso di un’anziana: accuse archiviate contro due volontari della Misericordia

Archiviate le accuse nei confronti di due volontari della Misericordia di Volturara Irpinia accusati di aver concorso nel decesso di un’anziana che erano stati chiamati a trasferire dalla sua abitazione ad una struttura residenziale della zona. Le accuse nate su un presunto incidente che avrebbe provocato un trauma alla donna, in quanto nel trasportarla lungo le scale di casa, avrebbero causato un impatto della stessa con le barre della barella a cucchiaio sulla quale era trasportata, che gli avrebbe prodotto un trauma cranico.

I fatti erano avvenuti nel giugno del 2021 e i due volontari, difesi dai penalisti Carmine Ruggiero e Mario Rizieri Marra, erano stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo in concorso. Proprio dalle indagini disposte dalla Procura, in particolare l’accertamento tecnico sulla salma dell’anziana, è emersa la totale estraneità dei due volontari rispetto alle cause del decesso. Già in sede di Riesame la difesa aveva anche ottenuto il dissequestro della barella.

La stessa Procura ne ha chiesto alla luce delle risultanze del medico legale Lamberto Pianese l’archiviazione, anche perché come sottolineato non c’è nessun elemento concorsuale e causale della presunta condotta dei due volontari con il decesso dell’anziana. Una richiesta che è stata accolta dal Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi, che ha firmato il provvedimento di archiviazione del procedimento. Per i due volontari della Misericordia a distanza di un anno e mezzo dai fatti è stata la fine di un incubo.

Le indagini erano nate dalla segnalazione giunta dai sanitari nel corso dell’intervento avvenuto nella notte in cui l’anziana era deceduta, nessuna denuncia da parte dei familiari ma un’attività per cui si era proceduto d’ufficio.