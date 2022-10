Mercogliano, cimitero off limits: la Procura dispone esumazione di una salma

Mercogliano, domani chiusura staordinaria del cimitero comunale: esumazione di una salma. Cancelli del camposanto off limits per il 19 ottobre, dalle 8 alle 12. L’esumazione, stando ai rumors, è stata disposta dalla Procura di Avellino e riguarderebbe il decesso di un anziano sul quale i familiari vorrebbero vederci chiaro. Non era mai capitato, a Mercogliano, che per un’esumazione il cimitero fosse chiuso completamente e per quasi una mattinata intera.