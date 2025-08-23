Vola dal terzo piano, trentenne si salva grazie ad un tavolo

Vola giù dal terzo piano, salvo per miracolo. Quanto accaduto ad un trentenne a Montefalcione. L’episodio, le cui circostanze sono ancora in corso di accertamento, ha registrato la caduta dell’uomo attutita dall’impatto al suolo da un tavolo collocato nel cortile sottostante.
Il malcapitato, immediatamente soccorso, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le condizioni cliniche dell’uomo non sarebbero gravi. Gli accertamenti sono in corso.
