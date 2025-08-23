Stazione di Avellino, +Europa: “petizione e liberalizzazione per l’efficienza del trasporto pubblico”

“L’unica stazione ferroviaria aperta, ma dove non passano treni”. Avellino non è “chiusa”: la stazione è aperta, ma i treni non passano. Sosteniamo la petizione dei cittadini e chiediamo un atto immediato di responsabilità: riattivare da subito i collegamenti con convogli diesel/ibridi sulle tratte strategiche, in parallelo ai cantieri di elettrificazione. In molte realtà italiane ed europee la circolazione diesel durante i lavori è prassi: si può fare anche qui.

Allo stesso tempo, serve una soluzione strutturale: aprire il servizio ferroviario regionale alla concorrenza. Chiediamo di liberalizzare i servizi ferroviari regionali anche in Campania, con gare per lotti trasparenti e obiettivi misurabili su frequenze, puntualità e integrazione con l’Alta Velocità. È la strada indicata dall’Europa: programmarla ora significa arrivare pronti alla scadenza dell’attuale contratto e riportare treni veri dove oggi ci sono solo promesse. Un primo banco di prova può essere il lotto Avellino–Benevento–Salerno, con un contratto transitorio che garantisca subito i treni diesel e una timeline certa per l’elettrificazione, accompagnata da penali e premi trasparenti.

Questo significa meno auto, meno emissioni, più diritto allo studio e al lavoro per migliaia di persone che ogni giorno si spostano verso Salerno e Benevento. Non servono nuovi annunci: servono corse in orario e un modello di gestione che premi l’efficienza”. Così Alfonso Maria Gallo, Direzione nazionale +EUROPA e Radicali Italiani.