Auto in fiamme sull’A16, in salvo la famiglia con bambini a bordo

Auto

Auto in fiamme sull’A16, a pochi metri dall’ingresso della Galleria del Valico di Monteforte Irpino, in direzione Avellino Ovest. Fortunatamente in salvo la famiglia con bambini piccoli a bordo, grazie al tempestivo intervento dei VVFF, PolStrada e Anas, che hanno subito messo in sicurezza il tratto stradale per gestire il transito veicolare.