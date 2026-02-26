“Voci di Serino: il futuro siamo Noi”: la premiazione del concorso

Il Comune di Serino protagonista del Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers con la

premiazione del concorso “Voci di Serino: il futuro siamo Noi”. Il Comune di Serino, promotore del progetto culturale “Voci di Serino: il futuro siamo Noi”, nato da un’idea dello scrittore e giornalista Carmine Pelosi e dal contributo artistico del maestro Sabino Matta, sarà protagonista del Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers in occasione della premiazione del concorso dedicato ai giovani.

L’iniziativa trae origine dall’e-book a distribuzione gratuita “Serino: l’Eco del Passato, la Forza del Futuro”, edito da Casa Sanremo Edizioni e presentato lo scorso anno al Festival della Canzone Italiana. L’obiettivo del progetto è affidare ai ragazzi la narrazione e la visione del territorio serinese, investendo su di loro come custodi di identità e futuro. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Avv. Vito Pelosi punta a coinvolgere le nuove generazioni, promuovendo la lettura e la scrittura come strumenti di crescita personale e collettiva. Fondamentale il sostegno della dirigente scolastica Antonella De Donno, del corpo docente dell’Istituto Comprensivo di Serino e degli assessori Carmelina Amoroso e Franca Filarmonico.

Il concorso, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, prende ispirazione dall’e-book che celebra le eccellenze del territorio attraverso figure simboliche come Biagio Agnes, Raffaele Pescatore, Simon Rodia e Francesco Solimena, esempi di talento e appartenenza.

La fase finale si terrà sabato 28 febbraio, giorno della Finale del Festival di Sanremo, nella Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia Enit. Parteciperanno il sindaco Vito Pelosi, Carmine Pelosi e Sabino Matta, testimoni di un impegno comune a promuovere la cultura come valore fondante della comunità.

A proclamare il vincitore sarà l’attore e doppiatore Mario Cordova, voce italiana di celebri interpreti del cinema internazionale come Richard Gere, Bruce Willis, Willem Dafoe e Patrick Swayze.

“Voci di Serino: il futuro siamo Noi” è molto più di un concorso letterario: rappresenta un atto di fiducia e responsabilità collettiva che affida ai giovani il compito di immaginare e costruire il futuro, affermando ancora una volta che il futuro non si eredita, ma si sceglie, si coltiva e si scrive insieme.