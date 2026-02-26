Aquilonia, messaggio di minacce al sindaco Caputo: basta fare il paladino

AQUILONIA- “Stai attento, metti troppo il naso dove non lo devi mettere….altrimenti la fine di qualche vacca legato a qualche pala farai”. Questi sono due passaggi del messaggio intimidatorio recapitato al sindaco di Aquilonia Antonio Caputo. Un foglio inviato da un anonimo, che ora è al vaglio degli inquirenti. La vicenda è stata denunciata ai Carabinieri da parte del primo cittadino. Ai microfoni di Irpinia TV, che ha riportato la notizia, Caputo ha assicurato che non si farà intimidire. Anche se non è chiara la matrice e il movente del messaggio, rispetto ai due riferimenti contenuti, quello agli animali vaganti e all’eolico, la fascia tricolore ha garantito che ia posizione dell’amministrazione resterà quella di sempre.