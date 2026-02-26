“Riforma della Giustizia – Le ragioni di una scelta”: l’appuntamento al Carcere Borbonico

Sarà la Sala De Mita del Carcere Borbonico a ospitare, lunedì 2 marzo 2026 alle ore 17:00, l’incontro pubblico dal titolo “Riforma della Giustizia – Le ragioni di una scelta”, momento di approfondimento e confronto su uno dei temi più delicati e attuali del dibattito istituzionale.
Ad aprire i lavori sarà Maura Sarno, delegata alla Sicurezza della Provincia di Avellino, che introdurrà gli interventi insieme ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.
Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo della magistratura, dell’avvocatura, dell’università e della politica. Interverranno:
-
Amedeo Speranza, Avvocato dello Stato;
-
Vitulia Ivone, professoressa di Diritto civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno;
-
Michele Gubitosa, deputato alla Camera dei Deputati;
-
Giuseppe Iannaccone, avvocato del Foro di Milano;
-
Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA di Napoli.