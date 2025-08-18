Vivi Venticano – Estate 2025: musica, tradizione e divertimento

Si avvicina la Festa patronale e l’Estate venticanese entra nel vivo. Vivi Venticano, organizzata dal Comune di Venticano con la preziosa collaborazione della Pro Loco Venticanese e di tutte le associazioni del territorio, continua a regalare appuntamenti imperdibili che uniscono cultura, tradizione, gastronomia e intrattenimento.

Come accade da anni, Venticano si accenderà il 20 e 21 agosto con “Zompa ca te passa”; due serate all’insegna della musica e del divertimento popolare, accompagnate da degustazioni tipiche in Piazza Monumento a partire dalle 21:00.

A fine agosto, il 30 e 31, spazio alla regina di tutte sagre che da circa mezzo secolo attira turisti buongustai da tutta la regione, Anche quest’anno la Sagra del Prosciutto, del Vino e dell’Agnello porterà nella piazza più importante del borgo irpino sapori autentici, musica e convivialità.

Tra rassegna teatrale, eventi cinematografici e la storica caccia al tesoro, dal 7 al 9 settembre, Venticano celebrerà i Festeggiamenti Patronali, con momenti religiosi e civili. Il clou sarà l’evento “Nostalgia 90”, che domenica 7 trasformerà la piazza adiacente il Municipio in una grande discoteca a cielo aperto, tra spettacoli, effetti speciali e musica che ha fatto la storia di una generazione.

Un’estate speciale, insomma, che ha già regalato emozioni, gusto e divertimento a cittadini e visitatori e che continuerà a sorprendere con nuovi appuntamenti capaci di celebrare la tradizione e guardare al futuro.