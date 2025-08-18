Scomparso nel nulla da otto anni, l’appello della figlia: chi sa parli, fategli dare una degna sepoltura

AVELLINO- “Ad otto anni dalla scomparsa di mio padre nel nulla a Santa Lucia di Serino- Avellino.Chi sa parli affinché io possa dare una degna sepoltura ad un Grande Uomo, Padre e Nonno. Fate in modo che il mio dolore Sospeso possa avere fine”. E’ l’appello che in occasione dell’ottavo anniversario della misteriosa sparizione del padre Bartolomeo Sorrentino ha lanciato via social sua figlia. Della vicenda nelle scorse ore si e’ nuovamente occupato sulla sua pagina anche il programma di Federica Sciarelli “Chi l’ha Visto?”. Come viene ricordato nella ricostruzione dei fatti: “Bartolomeo Sorrentino, 75 anni, carabiniere in pensione, si era allontanato da una struttura di Santa Lucia di Serino (Avellino). La mattina del 17 agosto (2018), intorno alle 8, gli operatori si sono accorti del suo allontanamento. Un autista ha detto di averlo visto alle 9:30 di quello stesso giorno prendere un pullman per Avellino”. Da quel momento in poi nessuna traccia.