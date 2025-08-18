Miss Irpinia 2025, a Mercogliano la XXXIV edizione

La Top Irpinia Model esclusivista del concorso “Miss Irpinia”, “Lady Stellissima” e “Lady Irpinia”, con il patrocinio del Comune di Mercogliano e in collaborazione con A.S. Beauty Salon di Angelica Spiniello organizza la XXXIV edizione del Concorso di Miss Irpinia. L’evento si terrà giovedì 21 agosto, alle 21.15, in Piazza Municipio.
A fare gli onori di casa, il Sindaco Vittorio D’Alessio, mentre nel corso della serata verrà consegnato il “Nastro Verde” al patron dell’U.S. Avellino Angelo Antonio D’Agostino, il “traguardo sportivo” alla campionessa olimpica Silvana Maria Stanco, il “Nastro Azzurro” al giornalista Ottavio Giordano. Tra gli ospiti della serata che si alterneranno alle sfilate delle miss, Mario Bross in arte “Brivido”. A presentare la serata sarà Alessia Giusto.
Le miss in carica sono:
Michelle Siano di SOLOFRA – Miss Irpinia 2024
Anthea Nunziata di Avellino – Miss Stellissima 2024
Maria Raduazzo di Flumeri – Lady Irpinia 2024