Vivi Santo Stefano 2025: al via il cartellone estivo

SANTO STEFANO DEL SOLE – Prenderà via nei prossimi giorni per protrarsi fino al mese di settembre, “Vivi Santo Stefano 2025”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco, alle associazioni e ai comitati festa del territorio. Quest’anno sarà l’occasione anche per festeggiare i 500 anni di autonomia del paese 1525-2025. Tre grandi artisti: Eugenio Bennato, Mariella Nava e Tibau Tavares saranno gli ospiti d’eccezione.

Si inizia il 20 Luglio quando durante l’evento Premio Confimprenditori si esiberà il cantante partenopeo Eugenio Bennato con un concerto al tramonto alle ore 20,00 in piazza del Sole.

Il 10 Agosto sarà poi la volta di Mariella Nava, cantautrice e compositrice, che ha partecipato a ben 11 Festival di Sanremo. Ha pubblicato numerosi album e ha scritto canzoni per artisti come Mina, Renato Zero, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli e tanti altri.

Il 20 settembre poi durante l’edizione di “Irpinia Terra di Mezzo” fiananziata dalla Regione Campania sarà in Italia l’artista internazionale Tibau Tavares, proveniente dalla 33

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS Music and Art of Mediterranean. Tavares è un compositore e interprete capoverdiano. È noto per i suoi successi nella musica capoverdiana e per la sua presenza nel panorama internazionale della world music, dove è considerato un punto di riferimento per la musica Fusion.

Ma Eugenio Bennato, Mariella Nava e l’artista internazionale Tibau Tavares (Isola Capo Verde) sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno quest’estate tra Piazza del Sole, la piazzetta e i caratteristici angoli del borgo.

Un programma articolato, un insieme di arti: un enorme contenitore in cui confluiscono tante rassegne differenti, pensate per le diverse fasce d’età e per i tanti turisti che sceglieranno il nostro paese per trascorrere le serate estive.

Oltre alla musica non mancheranno rassegne letterarie, fotografiche, e gastronomiche. Il cartellone prevede inoltre come detto eventi come Siamo alla frutta, Santo Stefano Incontra, Irpinia Terra di Mezzo, ecc…

In programma le sagre soprattutto quella del Vitello podolico intero allo spiedo un appuntamento imperdibile per tanti appassionati. Ovviamente lo spazio più importante sarà dedicato ai festeggiamenti dei santi protettori e patroni San Giuseppe, Santo Stefano e San Vito.

A fare da scenografia la splendida piazza del Sole, il salotto elegante della provincia di Avellino, un anfiteatro naturale che crea un’atmosfera magica tra panorami mozzafiato.