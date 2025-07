Terzo Vespa Day a Sant’Agata Irpina

Si è appena concluso con grande entusiasmo il terzo Vespa Day, organizzato dall’Associazione Viva Sant’Agata, presso la frazione Sant’Agata Irpina di Solofra. Quasi 100 appassionati provenienti da tutta la Campania, con un’ampia presenza dalla provincia di Salerno, hanno preso parte a questa giornata di festa e condivisione, confermando l’affetto e la passione per la mitica Vespa che contraddistinguono questa manifestazione ormai tradizionale.

L’evento, come di consueto, ha visto una tappa fissa presso la frazione Sant’Agata, seguita da un suggestivo giro attraverso le vie della città di Solofra, con arrivo al Santuario Maria SS. Assunta in località Castelluccia. Qui, i partecipanti hanno potuto godere di un panorama mozzafiato e di un’atmosfera di convivialità, resa ancora più speciale dalla fresca brezza di questa calda giornata estiva.

Il presidente dell’Associazione Viva Sant’Agata, Carlo Esposito, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: “Siamo felici di aver visto così tanta passione e entusiasmo, soprattutto tra i partecipanti provenienti da diverse parti della regione. Questa giornata ci conferma quanto il Vespa Day sia diventato un appuntamento importante per la nostra comunità e per gli amanti delle due ruote d’epoca”.

Durante il raduno, si è voluto ricordare con affetto il giovane Nicola Cucciniello, onorando la sua memoria e il suo spirito.

L’appuntamento si ripropone come momento di aggregazione, condivisione e amore per la tradizione, con l’auspicio di continuare a far crescere questa manifestazione anche negli anni a venire.