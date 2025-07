Fiamme sulla collina di Moschiano: elicottero e squadra antincendio in azione

MOSCHIANO- Un incendio, alimentato anche dal venticello che questa mattina ha interessato la zona, sta interessando la collina di Moschiano, in località Carità, dove si trova anche una chiesa dove si venera la Madonna della Carità. Nel Vallo di Lauro, già alle prese con l’emergenza idrica, ancora un rogo (sulle cui origini ci saranno accertamenti dopo le operazioni di spegnimento). A segnalare il rogo l’amministrazione comunale, da stamattina l’assessore Mario Mazzocca e il sindaco Sergio Pacia sono in contatto con la Protezione Civile per gli interventi. Sul posto e’ al lavoro un elicottero e alcune squadre del servizio antincendio della Comunità Montana.