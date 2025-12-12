“Viva l’Irpinia”, il messaggio del governatore Fico con il vicesindaco Delle Grazie

SAN MICHELE DI SERINO – “Viva l’Irpinia”. Il saluto del governatore della Campania Roberto Fico nel video del vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Delle Grazie da Roma, dove l’amministratore irpino ha partecipato in qualità di delegato ANCI e membro del ForsAM XIII – Corso di Alta Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale. Nella Capitale, il vicesindaco Delle Grazie, racconta: ” ho avuto il piacere di incontrare il nuovo Presidente della Giunta della Regione Campania, Roberto Fico. Dopo un confronto molto costruttivo, abbiamo realizzato un breve video per segnare l’inizio di una nuova fase di collaborazione istituzionale. È per me una grande emozione rappresentare qui all’ANCI la mia comunità come Vice Sindaco di San Michele di Serino, insieme alla Valle del Sabato e a tutta l’Irpinia, in questo percorso così importante.Il Presidente Fico ha voluto manifestare il suo affetto per la nostra terra, affermando: “Viva l’Irpinia!”. Due parole semplici ma significative per ogni Irpino: speriamo in un buon governo regionale, attento soprattutto alle aree interne come la nostra magnifica Irpinia, che ha tanto da offrire e che personalmente continuerò a valorizzare in ogni contesto, luogo e ruolo.”

Ora, chiuso il capitolo delle elezioni regionali, è il momento di lavorare insieme in maniera costruttiva per il bene delle comunità, con particolare attenzione alle politiche sanitarie, perché lo meritiamo davvero.Viva la Valle del Sabato, viva l’Irpinia, viva la Regione Campania”.