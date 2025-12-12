Furti, ancora tre raid nel capoluogo: scattano le indagini della Polizia

AVELLINO- Ancora tre raid avvenuti nella scorsa serata nella città capoluogo. Ladri ancora in azione in più punti di Avellino. I colpi sono avvenuti nella zona di Via Rubilli, Contrada Baccanico. Nel mirino dei malviventi ci sono ancora oro e contanti. Sugli episodi sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato. Nelle ultime ore sia nel capoluogo che in una vasta area dell’hinterland avellinese si registra una recrudescenza dei furti all’interno delle abitazioni, in fasce orarie comprese tra le 17 e le 20 e prevalentemente quando i proprietari non si trovano all’interno delle abitazioni. Un incremento che ha già fatto scattare l’allerta da parte delle forze dell’ordine. Da alcune ore in citta’ sono giunte in ausilio delle Volanti anche le unità del Nucleo Prevenzione Crimine Campania. Alta vigilanza su tutta la zona in particolare nelle aree periferiche della città capoluogo.