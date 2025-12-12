Tragedia a Calitri: il giovane Natale stroncato da un malore improvviso

Calitri – Un’intera comunità sotto choc per la prematura scomparsa di Natale Buscemi, “Natalino” com’era chiamato da tutti, giovane trentatreenne molto conosciuto e stimato nel suo paese, spentosi improvvisamente questa mattina, mentre lavorava alla Comunità Montana Alta Irpinia, a causa di un malore, probabilmente un arresto cardiaco.

Si rincorrono sui social i ricordi di amici e compaesani: descritto da tutti come un ragazzo solare e pieno di vita, Natalino era un giovane attivo, volontario nella Misericordia, membro del Forum dei Giovani. Appassionato di arte e teatro, Natale partecipava e recitava nell’associazione “I Teatranti del Sipario APS”.

«Questa uscita di scena è un duro colpo per tutti noi teatranti. Custodiremo con grande affetto le emozioni e i momenti vissuti insieme, troppo pochi. Ciao Nat» – il messaggio che i suoi compagni hanno affidato ai social.

Anche il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio con un messaggio pubblico: «L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia Buscemi/Lombardi per la perdita del caro Natale»