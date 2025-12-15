Vittorio D’Alessio brinda con Forza Italia

Forza Italia chiude il 2025 celebrando un anno di risultati significativi in Campania e, in particolare, in Irpinia. Gli azzurri si sono ritrovati al Bel Sito Hotel di Manocalzati per un momento di confronto e di brindisi di fine anno, alla presenza del segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino e del consigliere regionale rieletto Livio Petitto.

L’incontro è stato anche l’occasione per ufficializzare un nuovo ingresso nel partito: il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che ha brindato insieme ai dirigenti e agli amministratori di Forza Italia, sancendo il suo approdo tra le fila azzurre.