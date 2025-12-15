L’Avellino deve rafforzare la difesa: in arrivo non solo Marco Sala

Avellino già attivo sul mercato in vista della seconda parte di stagione. È praticamente definito l’arrivo di Marco Sala dal Como: terzino sinistro attualmente fuori lista con i lariani.
Ma il lavoro della dirigenza non si ferma qui. L’Avellino guarda ora con decisione al reparto dei centrali, dove l’obiettivo è l’ingaggio di almeno un giocatore, se non addirittura due. Secondo quanto riportato da TuttoB, i biancoverdi avrebbero chiesto alla Juventus il prestito di Javier Gil Puche, difensore spagnolo classe 2006, attualmente in forza alla Next Gen bianconera.