Moscati, si dimette il direttore del Pronto Soccorso

La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino prende atto delle dimissioni volontarie del Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Antonino Maffei, formalizzate attraverso apposita comunicazione scritta. Prima di accogliere le dimissioni, il management aziendale ha incontrato e ascoltato il Direttore dell’Unità operativa, condividendo le motivazioni rappresentate, riconducibili a una scelta di natura professionale orientata a un progressivo allontanamento dall’attività nella sanità pubblica.

Nella lettera di dimissioni, il Direttore uscente ha evidenziato che «l’esperienza maturata presso l’AORN San Giuseppe Moscati ha rappresentato un’occasione di significativa crescita professionale e umana».

Le dimissioni del primario non hanno efficacia immediata: Maffei resterà regolarmente in organico e continuerà a svolgere le proprie funzioni fino al mese di giugno 2026. Nel frattempo, però, al fine di garantire la piena continuità assistenziale e organizzativa soprattutto del Pronto soccorso, la Direzione Strategica ha già dato mandato di avviare le procedure amministrative per la pubblicazione del bando di concorso finalizzato alla copertura dell’incarico di Direttore dell’Unità operativa.