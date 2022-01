Avellino, lutto per la morte del dottor Vito Caterini

Anche l'Irpinia è in lutto per la morte del medico Vito Caterini, da tempo residente in Toscana, stimato cardiologo e più volte volontario in diverse missioni Nato.

Anche l’Irpinia è in lutto per la morte del dottor Vito Caterini, che si è spento a 71 anni, noto e apprezzatissimo medico cardiologo. Il professionista, che si è spento a Firenze dove viveva da diversi anni, non aveva mai reciso i contatti con la terra d’origine. (Foto di copertina tratta dal profilo Facebook del dottor Vito Caterini)

Caterini aveva conseguito la maturità classica al liceo Colletta di Avellino nel 1968, per poi trasferirsi a Siena dove si era laureato con lode in Medicina e chirurgia nel 1974. Nel suo curriculum, oltre alla specializzazione in Malattie cardiache e vascolari e in Tisiologia e malattie respiratorie c’è anche un master secondo livello all’università di Firenze in Medicina e danni da agenti nucleari, biologici e chimici.

Oltre a lavorare nel servizio sanitario pubblico, Caterini è stato anche medico del corpo volontario della Croce Rosse, partecipando a diverse e pericolose missioni Nato. Per la sua attività ha ricevuto proprio la medaglia Nato ed è stato nominato Grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. La sua salma è stata cremata e le sue ceneri saranno trasportate proprio nel paese d’origine.