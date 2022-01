Marijuana, coltivazione in casa: ragazzo irpino assolto

La Corte d’Appello di Napoli ha assolto un ragazzo irpino, difeso dall’avvocato Giovanni Adamo, che era stato condannato in primo grado a cinque mesi di reclusione, dopo il rito abbreviato, per l’accusa di

coltivazione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il processo era nato da una perquisizione delle forze dell’ordine nell’abitazione dell’imputato, a San Martino Valle Caudina in Valle Caudina, nel corso della quale erano state sequestrate tre piantine di marijuana e dell’altro stupefacente dello stesso tipo. Ora i giudici d’Appello hanno ribaltato la prima sentenza, disponendo l’assoluzione.