Visite senologiche gratuite dalla collaborazione tra CISL e AMDOS

La FNP CISL Irpinia Sannio, in collaborazione con AMDOS (Associazione Meridionale Operate al Seno) ha organizzato per il giorno 24 giugno alle ore 19, con la disponibilità del Dr. Carlo lannace (Primario della BREAST UNIT dell’Ospedale Moscati di Avellino) delle visite senologiche gratuite presso la Sede dell’Associazione AMDOS in Avellino Via Tagliamento (ex ECA). Poiché il numero delle visite non può essere superiore a 40 occorre prenotarsi ai numeri telefonici 082526396 per la sede della FNP CISL, e 3487184711 per la sede AMDOS.