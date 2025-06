Il Referendum non raggiunge il quorum: in Irpinia affluenza del 30%

Il referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza non raggiunge il quorum: i dati ufficiali confermano una partecipazione insufficiente su tutto il territorio nazionale per rendere validi i cinque quesiti sottoposti al voto l’8 e 9 giugno 2025.

In Irpinia ha votato il 30% degli aventi diritto, un dato leggermente superiore alla media nazionale, che si ferma sotto la soglia del 30%. In Campania l’affluenza complessiva si attesta al 28%.

Nonostante il lieve incremento registrato nelle ultime ore di voto, non è bastato per raggiungere il 50% più uno degli elettori necessario per rendere validi i risultati.

IN AGGIORNAMENTO