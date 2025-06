Mercogliano, evade dai domiciliari: i Carabinieri arrestano un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno arrestato un 39enne di origini romene, ritenuto responsabile di “evasione, minacce e resistenza a pubblico ufficiale”.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, a seguito di un controllo presso la propria abitazione non è stato trovato, in violazione delle prescrizioni impostegli dal Giudice. Al momento dell’accertamento, nell’abitazione c’era solo la madre del 39enne che, dopo averlo chiamato al telefono, lo aveva fatto rientrare in casa. Alla vista dei Carabinieri l’uomo ha cercato di darsi alla fuga costringendo i militari operanti a rincorrerlo e a bloccarlo, a causa anche della forte resistenza opposta nei confronti dei Carabinieri che, nella circostanza, sono stati anche minacciati dal fermato. In un contesto di piena sicurezza, scongiurata la possibilità di gesti inconsulti, è stato tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 39enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire, nella mattinata odierna, dinanzi alla Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo.