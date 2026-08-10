Visite mediche ok a Nuova Villa Esther, domani incontro con i tifosi allo store

Ha preso ufficialmente il via questa mattina il cammino dell’Halley Campania Avellino Basket in vista della stagione sportiva 2026/2027. I giocatori biancoverdi si sono sottoposti alla visite mediche di routine, che si sono tenute presso la clinica Nuova Villa Esther ad Avellino. Presenti tutti gli alteti del gruppo biancoverde ad eccezione di Mussini ed Owens, che arriveranno nei prossimi giorni. A salutare il gruppo biancoverde anche il presidente Giuseppe Lombardi. Una volta completato il ciclo dei controlli medici, i biancoverdi da questa settimana svolgeranno test fisici ed atletici, per poi ritrovarsi domenica 16 agosto al PalaDelMauro per il primo allenamento della stagione 2026/2027. Aggregati alla prima squadra in questo inizio di preparazione gli under Emidio Zuccardi, Leonardo Spagnoli e Martino Falappi.

L’APPUNTAMENTO

Domani pomeriggio la squadra dalle ore 19.00 alle 20.00 farà visita allo Store dell’Avellino Basket in corso Vittorio Emanuele 254, per incontrare i tifosi e firmare autografi.