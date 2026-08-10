Lauro, riprende l’incendio all’ex Campo Sportivo: fiamme nel giardino di un’abitazione

LAURO- Un nuovo rogo nell’area dell’ex Campo Sportivo di Via Tito e Costanzo Angelini. Le fiamme stavolta hanno interessato l’ area dove da ieri sera si alzava ancora qualche colonna di fumo. Il fuoco ha lambito ed è anche penetrato nel giardino di un’abitazione a ridosso dell’ex Campo Sportivo. A dare l’allarme i residenti. La Polizia Locale e’ entrata per prima sul luogo del nuovo incendio. Anche per consentire che su spostassero vetture e persone in attesa dell’arrivo dei Vigili Del Fuoco. Determinante per evitare che le fiamme avvolgessero la parte retrostante di una abitazione e’ stato l’intervento di un mezzo bob cat dell’ Acm di Lauro, che ha raccolto detriti e Fuoco. Sul posto i Carabinieri Forestali di Marzano di Nola e i Carabinieri della locale stazione. A mettere in sicurezza l’area sono stati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Ancora paura per i residenti, alle prese da ieri con l’incendio e il rischio e il pericolo di un inquinamento ambientale per la presenza di fumo nero e aria irrespirabile.