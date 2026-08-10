I Matt Bianco in Piazza Amendola e “I Tramonti sul Tetto della Dogana”: prenotazioni e programma dell’11 agosto

Dopo le prime due serate con Uto Ughi e Simona Molinari, martedì 11 agosto alle 21 Piazza Amendola ospita il concerto de i Matt Bianco. Con la Dogana a fare da cornice, la band si esibirà in un concerto immersivo e avvolgente, tutto da vivere.

Il gruppo nasce in Inghilterra nel 1982 con la formazione composta da Mark Reilly alla voce, Danny White alle tastiere e il Kito Poncioni (purtroppo mancato nel 2001) al basso. Il nome delle band riconduce a un personaggio fittizio ispirato al mondo delle spie e degli agenti segreti, protagonisti di tanto cinema degli anni ’50/ ’60 e ’70, di cui Mark Reilly adorava le colonne sonore. Alla pubblicazione del primo album “Whose Side Are You On?” si unisce al gruppo la cantante polacca sconosciuta Basia Trzetrzelewska, che porta negli arrangiamenti vocali dell’album quella dimensione jazzistica da lì in poi tratto peculiare del gruppo e delle superhit “Get out of your Lazy Bed” e “Half a Minute” che renderanno i Matt Bianco una delle band più famose degli anni ’80.

Basia e Danny White lasciano il gruppo dopo il primo album e Mark Reilly trova il tastierista e musicista Mark Fisher con cui registrare l’album Matt Bianco, che include il grande successo “Yeah Yeah”, cui segue un tour europeo che li ha vede esibirsi di fronte a più di 250.000 persone. Basia e Danny White si uniscono nuovamente a Mark Reilly per riformare l’originale Matt Bianco nel 2003, dopo 20 anni di separazione e pubblicano, nel 2004, l’album “Matt’s Mood” con Universal Records, a cui segue un tour mondiale che comprende tappe nel Regno Unito, in Giappone e negli Stati Uniti. Nel 2009 Mark Reilly e Mark Fisher uniscono le forze e pubblicano l’album “HiFi Bossanova”, il loro primo album in studio insieme dopo 7 anni. Continuano a esibirsi in concerti e festival jazz in tutto il mondo e nel 2012 pubblicano l’album “Hideaway”.

Nel 2017 esce “GRAVITY” album per il quale i Matt Bianco scelgono una band di musicisti provenienti dal Jazz e con i quali Mark Reilly fa il lungo tour dopo l’uscita del disco. Gravity è il lavoro più maturo dell’artista, risultato di un percorso musicale e personale che lo ha portato ad abbandonare alcuni dei colori più legati al pop della sua produzione degli anni ottanta, per proporre un sound più elegante, raffinato e sofisticato.

Nel 2025 Matt Bianco pubblica il nuovo album Masquerader, che segna un ritorno alle radici del sound della band, tra latin, jazz e pop, ma con una produzione moderna. Il frontman, Mark Reilly, trascinerà il pubblico con ritmi solari e groove fluidi, canalizzando influenze musicali provenienti dai Caraibi e dal Sud America: un’esperienza indimenticabile con un sound che vi accompagnerà a lungo. Un live carico di energia per ballare, sognare e riscoprire il fascino senza tempo dei brani storici della band e gli ultimi singoli.

Mentre prosegue la rassegna de “I Tramonti sul Tetto della Dogana”, dove lunedì 10 agosto dalle 19:30 sulla terrazza del monumento si esibirà il Duo Vibraria composto da Francesca Paola Dello Ioio al flauto e Giovanni Autorino alla chitarra. Eseguiranno dall’Histoire du Tango di Astor Piazzolla i brani “Bordel 1900”, “Café 1930”, Nightclub 1960” e “Concert d’Aujourd’hui”. Da questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, sarà possibile prenotare per le seguenti date: 10 e 14 agosto.

I TRAMONTI SUL TETTO DELLA DOGANA: INFO E PRENOTAZIONI

Solo gli eventi della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana” prevedono la prenotazione obbligatoria, vista la disponibilità limitata della location che ospita 50 posti a sedere.

Sarà possibile prenotare da lunedì 10 agosto , a partire dalle ore 16, unicamente tramite App o il sito Eventbrite.com, raggiungibile ai seguenti link:

Ogni lunedì sarà possibile prenotare esclusivamente i concerti della settimana in corso.

Ogni utente registrato potrà riservarsi un massimo di due accessi per concerto.

I concerti in programma sul tetto della Dogana sono in totale 15 e saranno così articolati: 10 agosto, 14 agosto, 20 agosto, 21 agosto, 22 agosto, 23 agosto, 27 agosto, 28 agosto, 29 agosto.