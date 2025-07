Visita in Irpinia del Sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo

Oggi giovedì 10 luglio il sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo sarà in Irpinia per incontrare le più importanti realtà del comparto agricolo. Alle ore 17 a Baiano presso l’azienda Natur Legno incontrerà le aziende e gli operatori agricoli del mandamento. Alle ore 18:30, presso il Consorzio o Tutela Vini in via Filande 6 ad Avellino, incontrerà i rappresentanti dei consorzi dei vini, dell’olio extravergine, del marrone e del distretto castanicolo.

Ad accompagnare il sottosegretario nel suo tour Irpino saranno il responsabile regionale agricoltura della Lega Angelo Amato e il vicecommissario Irpino della Lega Sabino Morano.