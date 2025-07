Gite per i cittadini dei centri polifunzionali per disabili. De Blasio: “L’estate è di tutti”

Sono iniziate le “gite a mare” per i cittadini che frequentano i centri polifunzionali per disabili del Consorzio dei servizi sociali A5. Sono tante e diversificate le attività rivolte agli utenti dei tre centri per disabili presenti sul territorio: da Montefusco a Solofra e a Montoro.

Oltre alle escursioni con laboratori creativi e di semina all’aperto anche il “progetto mare” consentirà ai cittadini, accompagnati dagli operatori della cooperativa l’Isola che c’è di godersi almeno otto giornate al mare.

“L’estate è e deve essere di tutti, dichiara il direttore generale del Consorzio dei Servizi sociali A5 Carmine De Blasio. Proviamo a offrire a tutti i cittadini seguiti attraverso i nostri servizi occasioni di distrazione e di socialità come sta accadendo anche per le persone con disabilità. Accogliendo in particolare le richieste e le aspettative direttamente dagli utenti si è costruito un denso programma estivo, grazie all’impegno della cooperativa sociale che gestisce le attività, che ci auguriamo possa essere gradito e apprezzato”.