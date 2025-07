Carcere di Bellizzi, ancora disordini: cinque agenti in ospedale

Nella serata di ieri verso le 21:00 circa un nuovo evento critico si è registrato nella C.C. di Avellino Bellizzi, da quanto riferito, sembrerebbe che un detenuto appartenente al circuito comuni, di nazionalità straniera, ubicato presso il reparto isolamento, si è barricato nella propria camera detentiva dando fuoco al materasso. Il fumo sprigionatosi ha raggiunto le celle degli altri detenuti causando panico. Si è evitato il peggio grazie al tempestivo intervento della Polizia penitenziaria che ha messo in atto tutte le procedure atte a evitare una situazione che avrebbe potuto degenerare, riuscendo a trarre in salvo il detenuto che aveva messo in atto il gesto e provvedendo a mettere in sicurezza gli altri detenuti ristretti nel reparto.

I poliziotti intervenuti, però, per ristabilire l’ordine, ne hanno fatto le spese: in 5 sono dovuti ricorrere alle cure dell’Ospedale Moscati per intossicazione da inalazione di fumi tossici.

Accorsi immediatamente sul posto Direttore e Comandante che, con l’ausilio di altri agenti in servizio, hanno ristabilito l’ordine nel penitenziario irpino. Il responsabile G.A.U. della segreteria UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino, Raffaele Troise, chiede più sicurezza nell’istituto Irpino, continuando a esprimere massima preoccupazione. Inoltre, manifesta solidarietà e supporto ai colleghi tutti della casa circondariale, ancora una volta degni di lode per il tempestivo intervento, e in particolare ai colleghi colpiti, con l’augurio di una pronta guarigione.