Visita della Meloni a Caivano. Ecco la risposta del governatore De Luca

Ieri, martedì 28 maggio, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano, si è recata in visita la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, la quale si è presentata al Presidente della Regione Campania dicendogli “Sono quella str….della Meloni, come sta?”. La risposta del Presidente De Luca è stata “Benvenuta. Bene di salute”.

“Ho visto che c’ha tenuto, la Meloni, a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente”, sono le parole giunte oggi e con le quali il governatore De Luca ha commentato il comportamento del Presidente del Consiglio posto in essere ieri a Caivano.

Questo perchè nel mese di febbraio il governatore De Luca si recò in piazza a Roma contro l’Autonomia, dove si registrarono tensioni con la Polizia presente. E in questa occasione Giorgia Meloni commentò al governatore “Vada a lavorare” e la risposta di De Luca fu “Senza soldi non si lavora. Str….lavori lei”.