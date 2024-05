Ripartono le apericene e gli aperitivi in giardino all’Agriturismo Il Rivolo di Bagnoli Irpino!

1^ Appuntamento dell’Estate con il nostro Apericena in Giardino

Non prendete impegni per **Venerdì 7 Giugno** e… **PRENOTATE LA VOSTRA SERATA!**



**✔️ Musica live con I MAGMA ACOUSTIC TRIO** e la loro travolgente musica Disco ‘70, Revival ‘80, Dance ‘90 in chiave acustica ed elettronica

**✔️ Angolo beverage** con Vini, Cocktail e Bollicine in abbinamento alle Proposte Della Nostra Cucina

Vi aspettiamo per divertirci insieme!

📍 Agriturismo Il Rivolo

Contrada Rosole, Bagnoli Irpino (AV)

Tel. 320 880 6831

Ci saranno altre apericene e aperitivi con variazioni e selezioni musicali, quindi rimanete collegati alla nostra pagina social per non perdere gli appuntamenti. Venite a trovarci con le vostre comitive di amici per trascorrere dolci, calde e piacevoli serate in giardino!